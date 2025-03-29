رسميًا.. الاستئناف ترفض احتجاج النصر في قضية حارس العروبة

الرياضةرسميًا.. الاستئناف ترفض احتجاج النصر في قضية حارس العروبة صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ 29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رفضها للاستئناف المقدم من نادي النصر بشأن قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى فريق العروبة. وقبل أيام، تقدم نادي النصر باحتجاج ضد قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى فريق العروبة في المواجهة التي جمعت بينهما، وكسبها العروبة بهدفين لهدف. وأكدت اللجنة في بيانها، قبول استئناف النصر شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق ومصادرة رسوم الاحتجاج. وأوضحت لجنة الاستئناف، أن القرار جاء وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.