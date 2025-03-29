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رسميًا.. الاستئناف ترفض احتجاج النصر في قضية حارس العروبة
الرياضة

رسميًا.. الاستئناف ترفض احتجاج النصر في قضية حارس العروبة

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ      29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رفضها للاستئناف المقدم من نادي النصر بشأن قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى فريق العروبة.

وقبل أيام، تقدم نادي النصر باحتجاج ضد قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى فريق العروبة في المواجهة التي جمعت بينهما، وكسبها العروبة بهدفين لهدف.

وأكدت اللجنة في بيانها، قبول استئناف النصر شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق ومصادرة رسوم الاحتجاج.

وأوضحت لجنة الاستئناف، أن القرار جاء وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة 61 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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