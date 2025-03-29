جيسوس يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد البرازيلي

الرياضةجيسوس يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد البرازيلي صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ 29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة نفى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، ما تردد حول دخول الاتحاد البرازيلي في مفاوضات معه لتدريب “السليساو” خلفًا لدوريفال جونيور. وأقال الاتحاد البرازيلي، خلال الساعات الماضية، مدرب المنتخب دوريفال جونيور؛ عقب الخسارة المذلة على يد المنتخب الأرجنتيني. وقال جيسوس، في تصريح مقتضب لصحيفة “UOL” البرازيلية:” لم يتواصل أحد معي حتى الآن من قبل الاتحاد البرازيلي”. وأوضح:” أنباء خلافي مع نيمار لاعب الهلال السابق والمنتخب البرازيلي عارية من الصحة”. وأشارت عدة صحف عالمية إلى أن جيسوس بات على رأس المرشحين لقيادة المنتخب البرازيلي خلفًا لدوريفال جونيور. وينتهي عقد جيسوس مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، حيث يقود الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.