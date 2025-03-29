بحضور سفيرة خادم الحرمين.. ترامب يقيم مأدبة إفطار رمضاني بالبيت الأبيض

واشنطن : واس

أقام فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض بحضور عددٍ من أعضاء الجالية الإسلامية الأمريكية وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وأكد الرئيس الأمريكي في حديثه خلال المناسبة التزام إدارته بإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تقديره لدور المجتمع الإسلامي في بلاده.

وشهد الإفطار حضور عدد من السفراء المعينين ومن بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها الرئيس بأنها “سيدة مميزة”، معربًا عن سعادته بلقائها.