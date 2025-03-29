الهلال يسعى لضم صانع ألعاب إنتر ميلان

ذكرت تقارير عالمية أن إدارة نادي الهلال ترغب في التعاقد مع صانع ألعاب إنتر ميلان الإيطالي نيكولا باريلا.
وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” إلى أن الهلال يفاوض باريلا؛ من أجل ضمه من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.
وشددت الصحيفة على أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل الهلال خلالها في مفاوضات مع باريلا، بل سبق وأن حدث تفاوض بين الطرفين.
باريلا صاحب الـ 28 عامًا ساهم في 11 هدفًا بقميص إنتر في كافة المسابقات هذا الموسم. وتألق باريلا بقميص كالياري حتى الانتقال إلى إنتر ميلان في صيف 2020 والتتويج بـ 7 ألقاب رفقة الفريق. ويستعد الهلال لخوض ديربي الرياض ضد النصر في الرابع من أبريل المقبل.
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