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الشباب يُعلن عن قميصه الجديد
الرياضة

الشباب يُعلن عن قميصه الجديد

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ      29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، عن قميصه الجديد، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة إكس مجموعة من الصور لنجوم الفريق يتقدمهم البلجيكي يانيك كاراسكو، وكريستيان جوانكا.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

يذكر أن فريق الشباب كان قد حجز مقعده في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-1، بينما وصل الاتحاد إلى نفس الدور بعد عبور الهلال بركلات الترجيح 3-1.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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