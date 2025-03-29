الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب

البلاد : بيروت

أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على دخول بلاده مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب والأزمات الاقتصادية والمالية.

وقال عون في تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك: إن “خلاص لبنان يأتي بتنفيذ القوانين وإحقاق العدالة لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات البنيوية في مؤسساتنا الوطنية والنهوض بالدولة لمجاراة التطور والحداثة في العالم”.

وتابع “دخلنا اليوم في مرحلة جديدة من تاريخ وطننا، بعد عقود من العنف والحروب والأزمات الاقتصادية والمالية وترهل كيان الدولة، وأن لا عودة إلى الوراء لمن يحسب أن همتنا ستتراخى، وعزمنا سيلين، لتحقيق ما عاهدت نفسي واللبنانيين على تحقيقه، بالتكاتف والتعاضد مع الحكومة والمجلس النيابي وقوى المجتمع المدني”.