أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

البلاد : جدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان المبارك نظير ما تحقق من نجاح للخطط والأعمال بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.