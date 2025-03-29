أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر

البلاد : الدمام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: “أرفع لمقامكم الكريم، باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أصدق التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو ينعم بالأمن والرخاء، ويديم على مقامكم الكريم الصحة والعافية، ويمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية”.

ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال سموه: “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسرني أن أرفع لسموكم الكريم، باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالخير والمسرات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسموكم الكريم”.