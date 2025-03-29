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أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1446 هـ      29 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : بريدة

 رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة والوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

 وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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