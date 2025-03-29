أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

البلاد : بريدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة والوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.