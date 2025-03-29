أمانة جدة تهيئ المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر

البلاد – جدة

استنفرت أمانة محافظة جدة جهودها بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة 838 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر للعام الحالي 1446 هـ، موزعة على نطاق 11 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال نظافة محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو 1,467 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز 621 معدة تشمل المكانس الآلية ومعدات غسيل الأرصفة.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1595 كيلومترًا طوليًا، وغسيل 39300 متر من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1194 كيلو مترًا، ورفع 1632 مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلاً عن نظافة وتطهير وصيانة 2012 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.