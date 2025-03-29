أمانة جدة تدخل موسوعة غينيس للمرة الثالثة

جدة : البلاد

سجلت أمانة محافظة جدة إنجازًا جديدًا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثالثة، وذلك من خلال مبادرة نوعية استهدفت إشراك ذوي الإعاقة، حيث تم تحقيق رقم قياسي في “أسرع وقت لفتح علب إفطار صائم” خلال 15 ثانية بمشاركة 277 متطوعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، وضمن مبادرة “أبناء الجود 3”، والتي نُفذت في “سوق سبعة” بالتعاون مع جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشركة أزاد العقارية.

مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تُعد الثالثة للأمانة في موسوعة غينيس، حيث سبق وأن دخلت الموسوعة عام 2023 من خلال تنفيذ أكبر جدارية في العالم باستخدام الأغطية البلاستيكية، والتي حملت رمزية بصرية لمبادرة “السعودية الخضراء” بين الماضي والحاضر والمستقبل. كما سجلت الأمانة إنجازًا ثانيًا مطلع عام 2025 بتنظيمها أكبر جلسة حوارية تطوعية ضمن ملتقى “نحو المليون” في نسخته الثالثة.