ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان

إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية

مكة المكرمة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.

فيما حضر من الجانب السوداني السفير لدى المملكة دفع الله الحاج علي، ومدير مكتب فخامة الرئيس اللواء ركن عادل إسماعيل أبو بكر، ومدير الإدارة العربية السفير عبدالعظيم محمد الصادق.