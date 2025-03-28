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وفاة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ      28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس 27 / 9 / 1446هـ معالي الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسه، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة عصر يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 9 /1446هـ في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

والفقيد رحمه الله من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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