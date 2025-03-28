وفاة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة

البلاد : واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس 27 / 9 / 1446هـ معالي الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسه، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة عصر يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 9 /1446هـ في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

والفقيد رحمه الله من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.