مفاجأة محمد صلاح تتسبب في احتفالات صاخبة من فتيات ليفربول

البلاد- جدة

سببت مفاجأة من محمد صلاح في انطلاق احتفالات صاخبة من فريق محلي للفتيات في ليفربول.

وتسلل صلاح بهدوء نحو الملعب، قبل أن يفاجئ فريقًا للفتيات في مدينة ليفربول بالظهور في أرض ملعب سيفتون بارك رينجرز.

واحتفلت الفتيات بصراخ مرتفع بسبب مفاجأة ظهور نجم ليفربول الأول في الموسم الجاري وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد كبار هدافي النادي على مدار تاريخه.

وتحدث صلاح إلى الفتيات، وقدم بعض النصائح لهن، وشجعهن على مواصلة مسيرتهن، وزيادة الثقة في أنفسهن.

وتأتي زيارة صلاح ضمن المشاركة في حملة لشركة أديداس للملابس الرياضية عن “تأثير السلوكيات السلبية والإيجابية من خارج الملعب”.

ونقلت ” ليفربول إيكو” عن صلاح قوله: بعد هذه الزيارة: “في أي مباراة لكرة القدم، يكون هناك ضغط للظهور بشكل مميز أمام زملائه ومدربه وجماهيرك ونفسك، لذا يكون من المهم جداً وجود من يثق فيك”.

وأضاف هداف ليفربول: “التشجيع هو سر إطلاق العنان لإمكانياتك. يمكن أن يأتي التشجيع بأشكال متعددة، وأحيانا ما قد يظهر أنه بمثابة لفتة للمساعدة يكون في الواقع غير ذلك تماماً، لذا من الرائع أن تطلق أديداس هذه الحملة”.

وتابع صلاح: “لا يتعلق الأمر بالرياضة أو المستوى، بل كلنا في حاجة إلى دعم إيجابي”.

وتأتي كلمات صلاح في وقت لم يحسم فيه اللاعب مصيره مع ليفربول، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بالبقاء، وسط تكهنات حول رغبة اندية سعودية في ضمه هذا الصيف، وعلى رأسها الهلال الذي قد يحاول التعاقد مع قائد مصر قبل كأس العالم للأندية.