قطر للاستثمارات تستعد للاستحواذ على نادي ملقا الإسباني

البلاد- جدة

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن شركة “قطر للاستثمارات الرياضية” (QSI)، المالكة لنحو 87.5% من أسهم باريس سان جيرمان، باتت على وشك الاستحواذ على نادي ملقا الإسباني المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن تقرير لـ “سكاي نيوز”، إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يقدر قيمة الصفقة بحوالي 100 مليون يورو، مع توقعات بإتمامها قريباً.

ويأتي هذا التحرك بعد استثمارات QSI في باريس سان جيرمان وامتلاكها حصة 21.67% في سبورتينغ براغا البرتغالي، ليصبح ملقا، الذي يملكه حالياً مجموعة “بلو باي” الإسبانية بنسبة 49% ورجل الأعمال القطري عبد الله آل ثاني، ثالث الأندية في محفظتها.

ويعاني النادي الإسباني من وضع مالي صعب، إذ يخضع لإجراءات التصفية القضائية، مما يجعل الصفقة خطوة استراتيجية لـ QSI التي تسعى لتوسيع نفوذها في كرة القدم والرياضة عالمياً، بعد استثماراتها في “بريمير بادل”، وفريق أودي في فورمولا1 عام 2024، وواشنطن ويزاردز في (NBA) عام 2023.

وأوضح متحدث باسم QSI أن الشركة “تدرس حالياً مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في أوروبا وأمريكا”، مشيراً إلى أن ملقا تُعد جذابة بفضل استضافتها لكأس العالم 2030، وموقعها كسادس أكبر مدينة في إسبانيا، فضلاً عن خطط تطوير ملعبها.

من جهة أخرى، أفادت الصحيفة الفرنسية بأن الاستحواذ على ملقا -الذي سيكون النادي الوحيد المملوك بالكامل لـQSI- من الممكن أن يفتح آفاق تعاون مع باريس سان جيرمان، على غرار العلاقة مع براغا، حيث يتم نقل اللاعبين الشباب مثل إسماعيل غربي، وتنظيم مباريات بين الفرق النسائية. لكن في حال تأهل ملقا لدوري الأبطال مستقبلاً، سيتعين على الناديين الامتثال لقوانين “يويفا” التي تمنع مشاركة فريقين تحت ملكية واحدة في نفس البطولة.

وكان آخر إنجاز بارز للنادي الإسباني الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2012-2013، حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند.

كما كشفت “ليكيب” أن باريس سان جيرمان قد يرحب بدخول مستثمرين جدد بعد بيع 12.5% من أسهمه لصندوق “أركتوس” الأمريكي، مع تأكيد مصادر مقربة أن QSI لا تنوي الانسحاب، بل تسعى لشراكات تعزز المشروع الحالي.