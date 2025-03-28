قبل الديربي.. كريستيانو رونالدو يصل الرياض

البلاد- جدة

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الرياض، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه قبل مواجهة الديربي أمام الهلال.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى الرياض، بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب البرتغال، وقياده إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوربية، بعد عبور عقبة الدنمارك.

ويستعد فريق النصر لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويلعب فريق النصر أمام يوكوهاما الياباني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 26 أبريل المقبل.