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قبل الديربي.. كريستيانو رونالدو يصل الرياض
الرياضة

قبل الديربي.. كريستيانو رونالدو يصل الرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ      28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الرياض، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه قبل مواجهة الديربي أمام الهلال.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى الرياض، بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب البرتغال، وقياده إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوربية، بعد عبور عقبة الدنمارك.

ويستعد فريق النصر لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

ويلعب فريق النصر أمام يوكوهاما الياباني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة لحساب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 26 أبريل المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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