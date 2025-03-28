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طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد
الرياضة

طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ      28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

طرح النادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الاتحاد في ديربي جدة، المقرر له الخامس من أبريل المقبل.

ويتقابل الأهلي والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء”، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وبدأ الأهلي طرح تذاكر ديربي جدة بدايةً من اليوم الجمعة، قبل 8 أيام كاملة من اللقاء المرتقب.

وكان الاتحاد قد حسم لقاء الدور الأول لمصلحته بهدف دون رد سجله صالح الشهري.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، والاتحاد يعتلي الصدارة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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