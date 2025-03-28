طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد

الرياضةطرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ 28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة طرح النادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الاتحاد في ديربي جدة، المقرر له الخامس من أبريل المقبل. ويتقابل الأهلي والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء”، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. وبدأ الأهلي طرح تذاكر ديربي جدة بدايةً من اليوم الجمعة، قبل 8 أيام كاملة من اللقاء المرتقب. وكان الاتحاد قد حسم لقاء الدور الأول لمصلحته بهدف دون رد سجله صالح الشهري. الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، والاتحاد يعتلي الصدارة.