طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد

البلاد- جدة

طرح النادي الأهلي تذاكر مباراته ضد الاتحاد في ديربي جدة، المقرر له الخامس من أبريل المقبل. ويتقابل الأهلي والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الإنماء”، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي. وبدأ الأهلي طرح تذاكر ديربي جدة بدايةً من اليوم الجمعة، قبل 8 أيام كاملة من اللقاء المرتقب. وكان الاتحاد قد حسم لقاء الدور الأول لمصلحته بهدف دون رد سجله صالح الشهري. الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، والاتحاد يعتلي الصدارة.