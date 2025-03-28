رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جدة

جدة : واس

وصل إلى جدة اليوم، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.