حسام عوار يغيب عن مواجهة الشباب

بات الجزائري حسام عوار على مقربة من الغياب رسميًا عن لقاء فريقه الاتحاد ضد نظيره الشباب في نصف نهائي كأس الملك.

ويلتقي الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً.

وتضاءلت فرص حسام عوار في اللحاق بمباراة الاتحاد والشباب؛ لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وهي التي حرمته من تمثيل المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي المنقضية.

وكان عوار قد تعرض للإصابة في لقاء الاتحاد ضد الرياض بالجولة 25 من دوري روشن السعودي. وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الإطاحة بالهلال من دور الثمانية بركلات الترجيح.