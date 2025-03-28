الرئيسية
/
/
/
/
/
حسام عوار يغيب عن مواجهة الشباب
الرياضة

حسام عوار يغيب عن مواجهة الشباب

صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ      28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بات الجزائري حسام عوار على مقربة من الغياب رسميًا عن لقاء فريقه الاتحاد ضد نظيره الشباب في نصف نهائي كأس الملك.

ويلتقي الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً.

وتضاءلت فرص حسام عوار في اللحاق بمباراة الاتحاد والشباب؛ لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وهي التي حرمته من تمثيل المنتخب الجزائري خلال فترة التوقف الدولي المنقضية.

وكان عوار قد تعرض للإصابة في لقاء الاتحاد ضد الرياض بالجولة 25 من دوري روشن السعودي. وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الإطاحة بالهلال من دور الثمانية بركلات الترجيح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *