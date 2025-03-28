تعديل موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 29

الرياضةتعديل موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 29 صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ 28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة قررت رابطة دوري المحترفين السعودي بتقديم موعد مباراة النصر أمام ضمك ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي. وكان النصر قد احتج على موعد المباراة الأصلي الساعة 09:00، يوم 22 من أبريل المقبل. وجاء احتجاج النصر، نظرًا إلى ارتباطه بخوض مواجهة مصيرية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن طلبه قوبل بالرفض، بحسب ما كشفه سعيد أبو داهش المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر في تصريحات تليفزيونية. وكشفت تقارير أن النصر قدّم طلبًا آخر إلى الرابطة لتعديل توقيت المباراة، وهو ما تم الاستجابة له جزئيًا بتقديمها ساعتين. واستقرت رابطة الدوري السعودي على إقامة اللقاء في 22 أبريل عند الساعة 07:05 مساءً.