تعديل موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 29

وجاء احتجاج النصر، نظرًا إلى ارتباطه بخوض مواجهة مصيرية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن طلبه قوبل بالرفض، بحسب ما كشفه سعيد أبو داهش المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر في تصريحات تليفزيونية.