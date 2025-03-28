“تصفيات كأس أمم آسيا للسيدات 2026”.. باكورة مشاركات “أخضر السيدات” الرسمية

البلاد- الرياض

شهدت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات 2026 لكرة القدم، التي جرت مراسمها صباح أمس الخميس في ماليزيا، حضور ممثلين عن المنتخب السعودي للسيدات، الذي تقرر أن يشارك لأول مرة في تاريخه في منافساتها.

وجاءت نتائج القرعة مواكبة للأهمية التي تحملها البطولة، إذ تمثل الحدث الكروي الأول والأهم لدى اتحاد اللعبة وجماهيرها على صعيد أكبر قارات العالم، وقد أسفرت عن مواجهات من المنتظر أن تحضر فيها الندية والقوة بين 34 منتخبًا، من بينهم سبعة منتخبات عربية.

سحب القرعة الخميس، بدأ بتحديد مسار المنتخبات الطامحة للتأهل إلى النسخة الـ 21 من البطولة القارية، على أن تكون ثماني بطاقات متاحة للمشاركة في النهائيات، حيث ستتنافس المنتخبات المشاركة في التصفيات خلال الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو 2025، ثم ستنضم المنتخبات المتأهلة إلى جانب كلٍ من أستراليا (الدولة المضيفة) وثلاثة منتخبات حجزت مقاعدها بالفعل وهي: الصين (حاملة اللقب)، وكوريا الجنوبية (الوصيفة)، واليابان (صاحبة المركز الثالث)، وذلك بناءً على نتائجها في النسخة الماضية التي أقيمت في الهند عام 2022.

وقسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، بالإضافة إلى مجموعتين تتكون كل منهما من خمسة منتخبات، على أن تقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في ثماني دول مضيفة هي: كمبوديا، وإندونيسيا، والأردن، وميانمار، وطاجيكستان، وتايلاند، وأوزبكستان، وفيتنام.

وكشفت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026، عن اختبارات صعبة تنتظر المنتخبات العربية السبعة المشاركة، فأخضر السيدات المتأهب، تتطلع لاعباته لتسجيل حضور مشرف ومميز في مشاركته الأولى في تاريخه على مستوى هذه التصفيات، التي وضعته قرعتها في “المجموعة السابعة” إلى جانب منتخبات الفلبين، وهونج كونج، وكمبوديا (المستضيفة)، التي ستحاول الاستفادة من حداثة تجربة سيدات الأخضر في هذا المعترك القاري، إلا أن لاعبات منتخبنا الوطني يعين تمامًا حجم المسؤولية المنوطة بهن، ومستشعراتٍ أهمية تمثيلهن لبلادهن في منافسات أهم بطولات القارة الصفراء على مستوى المنتخبات، ومثلهن وبذات الهمة والعزم يثابر القائمون على مشروع كرة القدم النسائية في المملكة، على أن يحقق أخضر السيدات النتائج المرجوة والأهداف المنشودة من هذه المشاركة، لأنها ستمثل خطوة مهمة في مسيرة كرة القدم النسائية في المملكة، بوصف المنتخب واجهة لها، بالرغم من حداثة تأسيسه الذي كان في نوفمبر من العام 2021م، واستطاع في 2023م الدخول رسميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا FIFA)، ويحتل اليوم المرتبة 166 عالميًا وفق ذلك التصنيف.

المنتخبات العربية الأخرى توزعت على المجموعات الثماني وفق نتائج القرعة، ففي المجموعة الأولى، ستواجه الأردن المستضيفة تحديًا قويًا بوجود إيران ولبنان إلى جانبها في هذه المجموعة مع سنغافورة، وبوتان، بينما جاء المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، التي سينافس فيها منتخبات تايلاند (المستضيف) والهند ومنغوليا، وتيمور الشرقية، فيما وضعت القرعة البحرين في المجموعة الثالثة مع ميانمار (المستضيفة) وبنجلاديش، وتركمانستان، في حين ستلاقي الإمارات في المجموعة الخامسة فيتنام المستضيفة بجانب منتخبي جوام، والمالديف، أما فلسطين، فقد وضعتها القرعة في المجموعة الثامنة، حيث ستتنافس مع منتخبات كوريا الشمالية وماليزيا وطاجيكستان (المستضيفة)، مما يشير إلى منافسة شرسة ستخوضها المنتخبات العربية، التي لن تكون هي في المقابل لقمًا سائغة لمنافسيهم، لذا ينبغي على لاعبات هذه المنتخبات وأجهزتها الفنية والإدارية بذل كل ما يمكن لخطف بطاقة من 8 بطاقات تكفل التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا للسيدات 2026م، ومن المقرر أن تستضيف أستراليا منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس 2026، حيث سيتنافس 12 منتخبًا في ثلاث مدن أسترالية، هي (سيدني، بيرث، وغولد كوست) التي ستحتضن مباريات البطولة في ملاعبها، بما في ذلك بعض الملاعب التي استضافت مواجهات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا.