الرياضة بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم تقام بالقطيف منتصف أبريل

الدمام-البلاد

اعتمد الاتحاد السعودي لرياضة الصم البرنامج الزمني للموسم الجديد 2025 وتقرر انطلاق أولى البطولات في هذا الموسم في منتصف شهر أبريل المقبل حيث تقام بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف خلال الفترة من 21 إلى 26 شوال المقبل الموافق من من 19 إلى 24 أبريل 2025 بمشاركة 10 فرق تم توزيعها على مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى فرق نادي الصم بجدة، ومركز الصم بالطائف، ومركز الصم بصامطة، ومركز الصم بنجران، ومركز الصم بالمدينة المنورة، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق” مركز الصم بالأحساء، ومركز الصم بأبهاء، ومركز الصم بالباحة، ومركز الصم بحائل، ومركز الصم بالقطيف”. .ويتأهل صاحب المركز الاول والثاني من كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة.