الهلال يسعى لضم مدافع فولهام الإنجليزي

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن دخول المدافع النيجيري كالفن باسي، لاعب فولهام الإنجليزي، دائرة اهتمام نادي الهلال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع “أفريكا فوت”، أن إدارة نادي الهلال دخلت في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال كالفن باسي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح الموقع، أن النادي العاصمي وصيف دوري روشن هذا الموسم، قدم عرضا للتعاقد مع اللاعب النيجيري لمدة 4 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي، يشمل راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى الدوري.

وعلى الجانب الأخر، يتمسك نادي فولها بلاعبه النيجيري؛ كونه أحد الركائز الأساسية للفريق، لكن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يُقدر بـ 25 مليون يورو، ما قد يسهل عملية رحيله.