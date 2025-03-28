الاتحاد يستأنف تحضيراته لمواجهة الشباب

الرياضةالاتحاد يستأنف تحضيراته لمواجهة الشباب صحيفة البلادaccess_time29 / رمضان / 1446 هـ 28 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استأنف فريق الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب، المقررة الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وفي وقت سابق، حصل لاعبو الاتحاد على راحة من التدريبات، أمس الخميس، بقرار من المدرب الفرنسي لوران بلان وافتتح الاتحاد ملف مواجهة الشباب، بعودة الدوليين حامد الشنقيطي، ومهند الشنقيطي، وسعد الموسى. ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة، بعد مرور 25 جولة.