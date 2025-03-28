أنشيلوتي يهاجم تيباس ويهدد البارسا ويحترم البرازيل

البلاد- جدة

أطلق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تصريحات قوية بعد التوقف الدولي، وفتح النار على خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، ووجه تهديدًا لصدارة برشلونة، كما علّق على تقارير انتقاله إلى تدريب البرازيل.

ويعود ريال مدريد إلى الليغا بمواجهة ليغانيس يوم غد السبت، وسيحاول الوصول إلى نفس رصيد برشلونة قبل أن يلعب المتصدر ضد جيرونا يوم الأحد. ويتقدم برشلونة حاليًا بفارق 3 نقاط. ويتبقى 10 جولات لكل فريق على الوصول إلى خط النهاية.

وتعرض أنشيلوتي لسؤال حول خسارة لقب الليغا، فقال:” لا.. برشلونة لديه الأفضلية، لكن أمامنا الكلاسيكو، ولا تزال هناك الكثير من المباريات المتبقية. يجب أن نفعل كل شيء نستطيع فعله بدءًا من مباراة الغد”.

وتحدث أنشيلوتي بشكل ودي عما قاله هانزي فليك مدرب برشلونة في شكواه من غياب عدد كبير من لاعبيه، ووصفه بأن برشلونة ليس مثل ريال مدريد، وقال مدرب ريال مدريد: أتفهم الشكوى وهو كان يفتقد عددًا من اللاعبين. أنا أتفق مع ما قاله هانزي فليك بالفعل؛ فريال مدريد ليس برشلونة”.

رد عنيف على تيباس

دخل أنشيلوتي في حرب كلامية مع تيباس رئيس الليغا بعدما اشتكى ريال والمدرب الإيطالي من اللعب ضد فياريال منذ أسبوعين، قبل مرور 72 ساعة على مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي اليوم الجمعة: “تيباس قال إنه يمكنني إجراء تبديلات في الدقيقة 85؟ هل يجب أن أرد عليه؟ أنا أعرف أنه مهووس بريال مدريد، لكن لم أعرف أنه يعمل كمدرب. إنه يحتاج إلى التركيز على عمله. إنه لا يحترم النادي والمدربين”.

واشتكى ريال من الإرهاق بسبب عدم الحصول على راحة كافية، بسبب اللعب يوم الأربعاء في أوروبا، ويوم السبت في الليغا، بينما شارك برشلونة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء قبل أن يلعب في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو يوم الأحد.

لكن تيباس رد آنذاك وقال: إن هذا يحدث مع كل الفرق، وسبق لبرشلونة وريال مدريد نفسه خوض مباراتين في أقل من 72 ساعة، كما أكد تكرار حدوث ذلك للفرق المشاركة في الدوري الأوروبي.

وهدد أنشيلوتي بعدم خوض أي مباراة مقبلة إذا لم يحصل على راحة لمدة 72 ساعة على الأقل.

تدريب البرازيل…

ثارت تكهنات عديدة حول وجود فرصة لأنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل، بعد تعليق من البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد بأنه شارك في هذه المفاوضات.

لكن أنشيلوتي نفى وجود أي تواصل مع البرازيل، رغم أنه أظهر حبه الكامل للاعبي البرازيل.

وقال أنشيلوتي: “رونالدو البرازيلي حاول تعييني لتدريب البرازيل؟ لا أتذكر الحديث إلى رونالدو بخصوص هذا الأمر. بخصوص مستقبلي فالعقد يتحدث عن نفسه وليس لدي ما أضيفه. أنا أحب البرازيل ولاعبيها ومشجعيها لكن لدي عقد هنا مع ريال مدريد”.

وكان البرازيلي رونالدو قد قال: إن ما منع أنشيلوتي من تدريب البرازيل هو نجاحه بشكل مفاجئ في حصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما كان يتوقع رحيله في حال الإخفاق.