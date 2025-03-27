790 مليون ريال للمستحقين عبر”زكاتي”

البلاد – الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مبالغ الزكاة الواردة من خلال خدمة “زكاتي” للأفراد منذ اطلاق الخدمة قبل 8 سنوات بلغ أكثر من 790 مليون ريال، استفاد منها مستحقو الزكاة المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ توفر الخدمة إمكانية اختيار الفئة المستحقة للزكاة، التي من أبرزها الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” حمود الحربي أن الهيئة تتيح هذه الخدمة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة ، وذلك باستخدام طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر قنوات الدفع الرقمية وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

يُذكر أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ومن ذلك، النقد، الذهب والفضة، الأسهم السعودية والأجنبية، الصناديق الاستثمارية، العقار، عروض التجارة، كما توفر الخدمة خاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه، حيث ترتبط خدمة زكاتي بشكل لحظي بالأسعار العالمية للذهب والفضة، وتوفر أيضًا إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بشكل يومي بسعر إغلاق السوق.