14.5 مليار .. استهلاك أسبوع والأطعمة تتصدر

البلاد – الرياض

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة إلى نحو 14.5 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري، مقارنة بنحو 13.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه ،وذلك مع صرف رواتب موظفي الأجهزة والقطاعات الحكومية وإجازة عيد الفطر.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” ، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 193.6 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 193.1 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.

وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.03 % وبقيمة 1.89 مليار ريال، وقطاع الملابس بنسبة 12.97 % وقيمة 1.88 مليار ريال. وقد تصدرت الرياض بنحو 4.9 مليار ريال، ما يمثل 34.1 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.2 مليار ريال وبنسبة 15 %.

وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا كبيرا ونموًا متسارعًا في وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة.