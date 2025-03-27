نادي القادسية يتسلّم شارة منتدى الاستثمار الرياضي

الدمام-البلاد

تسلّم نادي القادسية شارة منتدى الاستثمار الرياضي، المقرر إقامته في مدينة الرياض خلال شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن مبادرة المنتدى لتوزيع الشارة الرمزية على الأندية الرياضية البارزة في المملكة.

وقد التقطت صورة للرئيس التنفيذي للنادي، الإنجليزي جيمس بيسجروف، وهو يحمل الشارة، تعبيراً عن دعم النادي لهذه المبادرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تقدير المنتدى للدور المتنامي الذي يلعبه نادي القادسية في تطوير القطاع الرياضي، ودعمه لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات الاستثمار الرياضي وتنمية المواهب.

من جهته، تحدث جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لنادي القادسية وقال:” يشهد القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية تحولًا استثنائيًا على مستوى الاستثمار والتسويق والتطوير المؤسسي، وهو ما يتناغم تمامًا مع إستراتيجيتنا؛ لكي يصبح القادسية نموذجًا رياضيًا واستثماريًا رائدًا، عبر إطلاق مشاريع نوعية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية، إلى جانب تطوير الفرق الرياضية لكلا الجنسين. ما نشهده اليوم هو قصة نمو حقيقية؛ تحوّل متكامل يشمل الأداء الرياضي، والبنية التحتية، والهوية المؤسسية.”

وأضاف: “نفتخر بالإرث الغني الذي يحمله اسم القادسية في تاريخ الرياضة السعودية، ونسعى لأن نجعله منطلقًا لمستقبل أكثر إشراقًا. مشاركتنا في منتدى الاستثمار الرياضي تمثل منصة مهمة لعرض قصة القادسية الجديدة، ومناقشة فرص التعاون مع نخبة من قادة القطاع الرياضي والمستثمرين.”

ويعتز نادي القادسية بكونه جزءاً من هذا الحدث الوطني النوعي، ويتطلع إلى مشاركة فاعلة في جلسات المنتدى ونقاشاته إلى جانب الجهات والمؤسسات القيادية في القطاع الرياضي.