أرباح الأسمنت

ارتفعت أرباح شركة أسمنت الشرقية، إلى 248 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبه قدرها 27%، مقارنة بأرباح قدرها 196 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وفي قطاع الأسمنت أيضا ، قرر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5 % من رأس المال (ما يعادل 0.25 ريال للسهم)، وذلك عن النصف الثاني من العام الماضي 2024.

جولات رقابية

نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أكثر من (4000) جولة رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال مستلزمات العيد، التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم المحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك.

مرسوم كويتي

حدد مرسوم كويتي سقف الدَّيْن العامّ بمبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 سنة، على أن تمتد فترة سريانه اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام. وأوضحت وزيرة المالية م. نورة الفصام، أن المرونة المالية تتيح التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة.