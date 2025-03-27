الرياضة

منتدى الاستثمار الرياضي يوقّع شراكة إستراتيجية مع الـ SSC الرياضية

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ      27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

وقّع منتدى الاستثمار الرياضي شراكة إستراتيجية مع شركة الرياضة السعودية SSC لتكون الشريك الرسمي للبث التلفزيوني للنسخة الأولى من المنتدى، الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 7 – 9 أبريل القادم تحت شعار “استثمار رياضي طموح”، برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام بالاستثمار في القطاع الرياضي وتمكينه إعلاميًا.
وتضمنت الشراكة تغطية مباشرة لفعاليات المنتدى بما يشمل الجلسات الحوارية، والورش المتخصصة، وحفل الافتتاح، إلى جانب إنتاج محتوى مرئي خاص يُسلّط الضوء على أبرز المتحدثين والاتفاقيات والمبادرات التي ستطلق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للمنتدى، كونها تُمكّنه من إيصال الرسائل والمخرجات إلى جمهور واسع داخل المملكة وخارجها وتمنحه بُعدًا إعلاميًا مميزًا، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في بناء قطاع رياضي استثماري متطور.
من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لـ SSC أميل لون اعتزازه بهذه الشراكة مع منتدى الاستثمار الرياضي، ساعيًا من خلال هذه الشراكة إلى إبراز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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