منتدى الاستثمار الرياضي يوقّع شراكة إستراتيجية مع الـ SSC الرياضية

وقّع منتدى الاستثمار الرياضي شراكة إستراتيجية مع شركة الرياضة السعودية SSC لتكون الشريك الرسمي للبث التلفزيوني للنسخة الأولى من المنتدى، الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 7 – 9 أبريل القادم تحت شعار “استثمار رياضي طموح”، برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام بالاستثمار في القطاع الرياضي وتمكينه إعلاميًا.

وتضمنت الشراكة تغطية مباشرة لفعاليات المنتدى بما يشمل الجلسات الحوارية، والورش المتخصصة، وحفل الافتتاح، إلى جانب إنتاج محتوى مرئي خاص يُسلّط الضوء على أبرز المتحدثين والاتفاقيات والمبادرات التي ستطلق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية للمنتدى، كونها تُمكّنه من إيصال الرسائل والمخرجات إلى جمهور واسع داخل المملكة وخارجها وتمنحه بُعدًا إعلاميًا مميزًا، مؤكدًا أن الإعلام شريك أساسي في بناء قطاع رياضي استثماري متطور.

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لـ SSC أميل لون اعتزازه بهذه الشراكة مع منتدى الاستثمار الرياضي، ساعيًا من خلال هذه الشراكة إلى إبراز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.