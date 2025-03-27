غيابات مؤثرة في ديربي الهلال والنصر

الرياضةغيابات مؤثرة في ديربي الهلال والنصر صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ 27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تترقب جماهير الكرة السعودية ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر في الرابع من إبريل المقبل، بمنافسات الجولة 26 من دوري روشن. ويغيب عن صفوف كل من الهلال والنصر في ديربي الرياض عدد من اللاعبين المؤثرين، من ضمن العناصر الأساسية في صفوفهما. وتأكد غياب نواف بوشل من النصر وحسان تمبكتي من الهلال بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كما ستحول الإصابة دون مشاركة كل من جواو كانسيلو ظهير الهلال، وكذلك إيمريك لابورت قلب دفاع النصر، حيث ما زال الثنائي لم يتعافَ بعدُ. ويدخل الهلال الديربي وهو في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.