سوق الأسهم تعزز مكاسبها

عززت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيس بأكثر من 2%، مستفيدا من المكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط.

وأضاف مؤشر تاسي 253 نقطة بارتفاع 2.16 % عند مستوى 11959 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 264.5 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 236 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 12 شركة من إجمالي 253 شركة.

وتصدرت أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار “مسار” ، ارتفاعات السوق في اليوم الثالث من إدراج أسهمها بالسوق ، بنسبة 15 % عند سعر 24.1 ريالا للسهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 15 ريالاً للسهم. وتصدر السهم قائمة الأسهم الأنشط من حيث قيم التداولات بـ 664.5 مليون ريال، بكمية تداول نحو 29.5 مليون سهم.