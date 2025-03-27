جيسوس ضِمن المرشحين لقيادة المنتخب البرازيلي

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن دخول البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل خلفًا لدوريفال جونيور، الذي بات قريبًا من مغادرة منصبه مع السيليساو، بعد تراجع النتائج تحت قيادته.

وتلقى المنتخب البرازيلي هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، بنتيجة 1-4، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، وجود عدة أسماء مرشحة لخلافة جونيور في منصب المدير الفني للبرازيل، وعلى رأسهم جورجي جيسوس.

وأوضحت أن جيسوس لا يحظى بنفس القبول الجماهيري في الهلال الذي كان عليه في الموسم الماضي، بعد فقدان صدارة دوري روشن وتراجع النتائج مؤخرًا.

وأشارت إلى أنه يتواجد ضمن القائمة المرشحة لتدريب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد والبرتغالي أبل فيريرا مدرب بالميراس السابق، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

يذكر أن عقد جورجي جيسوس مع نادي الهلال ينتهي في مايو المُقبل، ولم ينجح في حسم التجديد رسميًا لفترة جديدة حتى الآن.