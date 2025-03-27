جولة الديربيات في الدوري السعودي تسجل أرقامًا قياسية

الرياض – هاني البشر

تتجه الأنظار نحو النسخة الثانية من جولة الديربيات، المقرر انطلاقتها يومي 4 و5 أبريل المقبل، وسط تصاعد الزخم الإعلامي والتفاعل الجماهيري مع تقارب المنافسة بين الفرق المشاركة.

وهذه المرة الأولى التي يُخصص فيها الدوري السعودي للمحترفين جولتين بالكامل لعدد من أبرز مواجهات الديربيات، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب التنافسية والثقافية والسياحية لهذه المواجهات، وإبراز التنافس الكبير بين الأندية في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع وكالة CARMA المتخصصة في تحليل المحتوى الإعلامي، عن نتائج التقرير الإعلامي لمتابعة التغطية الخاصة بجولة الديربيات الأولى في الموسم الحالي، التي شهدت 3 مواجهات بين عدد من الأندية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

ويغطي التقرير الجولات الـ 17 الأولى من الموسم الجاري، حيث تم رصد التغطية الإعلامية لكل جولة على مدى ستة أيام في المتوسط.

– ارتفاع ملحوظ في حجم التغطية الإعلامية

شهدت جولة الديربيات زيادة كبيرة في حجم التغطية الإعلامية مقارنة بمتوسط الجولات السابقة من الموسم. فقد ارتفع عدد الأخبار والتقارير في الإعلام التقليدي ليصل إلى 17.7 ألف خبر، مقارنة بمتوسط 8.5 آلاف خلال الجولة ، ما يمثل زيادة بنسبة 108%. أما على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ارتفعت الإشارة إلى الدوري السعودي بنسبة 71%، حيث بلغ عدد المنشورات خلال جولة الديربيات 303.9 آلاف منشور، مقارنة بـ 177.7 ألف منشور خلال الجولات السابقة. كما شهدت نسبة الوصول في الإعلام التقليدي ارتفاعًا بنسبة 124.7%، بينما زادت نسبة الوصول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 110.1%، مما يعكس مدى التفاعل الجماهيري الكبير مع هذه الجولة الخاصة.

– نمو في التفاعل الجماهيري والقيمة الإعلامية

إلى جانب الارتفاع في حجم التغطية الإعلامية، سجلت جولة الديربيات زيادة كبيرة في التفاعل الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقد ارتفع عدد التفاعلات بنسبة 129.2%، ليصل إلى 5.5 مليون تفاعل مقارنة بمتوسط 2.4 مليون تفاعل في الجولات السابقة. كما شهدت القيمة الإعلامية (AVE) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 219.22 مليون دولار، مقارنة بـ 91.17 مليون دولار كمتوسط للجولة خلال النصف الأول من الموسم. وبلغ إجمالي عدد مرات الظهور عبر المنصات الرقمية 1.34 مليار مرة، لتكون جولة الديربيات الأكثر مشاهدة حتى الآن، مما يعزز من مكانة الدوري السعودي كمنافس قوي على الساحة الإعلامية والرياضية.

– جولة الديربيات.. مقارنة مع بقية الجولات

تفوقت جولة الديربيات على جميع جولات الموسم في معظم المؤشرات، لكنها لم تكن الجولة الأكثر تداولًا في جميع المقاييس. فعلى سبيل المثال، احتلت جولة الديربيات، المرتبة الثانية في عدد المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ 303.9 آلاف منشور، وهو رقم يقل بنسبة 12% عن الجولة 17 التي شهدت نشاطًا مرتفعًا بسبب فترة الانتقالات الشتوية. ومع ذلك، سجلت جولة الديربيات أعلى نسبة تفاعل جماهيري، بلغ 5.5 مليون تفاعل، متفوقًا بنسبة 36% على أقرب جولة منافسة.

وحققت جولة الديربيات أيضًا، أعلى عدد من مرات الظهور عبر المنصات الرقمية، متجاوزةً أقرب جولة بنسبة 52%، ما يجعلها الجولة الأكثر مشاهدة هذا الموسم.

– انعكاس التنوع الثقافي لكرة القدم السعودية

لم تكن جولة الديربيات مجرد حدث رياضي، بل شكلت نافذة لعرض التنوع الثقافي لكرة القدم في السعودية. فقد جسدت مواجهاتها الثلاث هوية كروية مختلفة، تعكس تنوع أساليب اللعب وشغف الجماهير في مناطق المملكة المختلفة.

في الرياض، قدم ديربي الهلال والنصر مواجهة عالمية استقطبت اهتمامًا دوليًا واسعًا، مستفيدة من وجود نجوم عالميين في صفوف الفريقين.

أما ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، فقد كان ساحة لتجسيد التنافس التقليدي القوي بين الناديين اللذين يمتلكان اثنين من أكبر القواعد الجماهيرية في المملكة، حيث تميز الديربي بتركيزه على الأصالة التاريخية للمواجهات بين الناديين.

وفي الدمام، مثَّل ديربي الاتفاق والقادسية امتدادًا للهوية الكروية في المنطقة الشرقية، وسلط الضوء على المنافسة الإقليمية التي تشكل جزءًا مهمًا من كرة القدم السعودية.