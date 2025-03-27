النفط يصعد والذهب يترقب تداعيات الرسوم

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت – الأربعاء- 20 سنتًا إلى 73.22 دولار للبرميل 0.3 %، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 69.20 دولار للبرميل 0.4 %. وكان الخامان قد سجلا أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط التجارية انخفضت بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليون برميل. كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، وهبط مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- 400 ألف برميل

وبالنسبة للذهب، فقد استقرت أسعاره وسجلت المعاملات الفورية استقرارا عند 3019.72 دولار للأوقية (الأونصة) ، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3023.60 دولار. وتترقب الأسواق حاليا الرسوم الجمركية المضادة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل ، وسط توقعات بأن تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية.