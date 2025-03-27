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الغاني محمد قدوس يقترب من النصر
الرياضة

الغاني محمد قدوس يقترب من النصر

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ      27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية أن الدولي الغاني محمد قدوس، لاعب وست هام الإنجليزي، قد وافق على الانتقال لصفوف النصر.

وقال الصحفي الموثوق “بن جاكوبس” عبر منصة “إكس”: إن النصر يرغب في ضم محمد قدوس من ويستهام في الصيف المقبل، واللاعب موافق ويرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشار بن جاكوبس إلى أن النصر سيقدم عرضًا لنادي وست هام للتعاقد مع قدوس بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

وساهم الجناح محمد قدوس صاحب الـ 24 عامًا في 5 أهداف مع فريقه ويستهام هذا الموسم خلال 27 مباراة رسمية.

ويستعدّ النصر لخوض ديربي الرياض ضد الهلال، في الرابع من إبريل المقبل، في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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