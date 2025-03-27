الغاني محمد قدوس يقترب من النصر

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية أن الدولي الغاني محمد قدوس، لاعب وست هام الإنجليزي، قد وافق على الانتقال لصفوف النصر.

وقال الصحفي الموثوق “بن جاكوبس” عبر منصة “إكس”: إن النصر يرغب في ضم محمد قدوس من ويستهام في الصيف المقبل، واللاعب موافق ويرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وأشار بن جاكوبس إلى أن النصر سيقدم عرضًا لنادي وست هام للتعاقد مع قدوس بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

وساهم الجناح محمد قدوس صاحب الـ 24 عامًا في 5 أهداف مع فريقه ويستهام هذا الموسم خلال 27 مباراة رسمية.

ويستعدّ النصر لخوض ديربي الرياض ضد الهلال، في الرابع من إبريل المقبل، في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.