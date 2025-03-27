الإقتصاد

“الزكاة والضريبة” تُنفّذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ      27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : جدة

​نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مارس 2025م، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، وأسواق الماشية، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات، عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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