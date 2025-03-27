“الزكاة والضريبة” تُنفّذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

البلاد : جدة

​نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مارس 2025م، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، وأسواق الماشية، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات، عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.