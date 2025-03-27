“الاستقطاب” تُجهز عرضًا جديدًا لـ” محمد صلاح”

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن تجدد اهتمام مسئولي لجنة الاستقطاب بمسابقة دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو عبر حسابه على موقع إكس: “محمد صلاح من الركائز والأسماء التي يرغب مسئولو لجنة الاستقطاب في ضمها إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل”، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية حاليا لحسم الموقف النهائي من ضم اللاعب.

وأضاف رومانو: “قاموا بعرض مبلغ خرافي حاليا على محمد صلاح، والتفاوض جار لبحث إمكانية ضم اللاعب، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة”.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد نادي ليفربول مع المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري، ولم تتوصل إدارة النادي الإنجليزي وقائد منتخب مصر لاتفاق حول تجديد التعاقد.