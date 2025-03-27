الإصابة تفاجئ ” دوران” قبل ديربي الرياض

الرياضةالإصابة تفاجئ ” دوران” قبل ديربي الرياض صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ 27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تعرض الكولومبي جون دوران، لاعب النصر، إلى إصابة في الكتف، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام باراجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويستعد فريق النصر لمواجهة مرتقبة في الديربي أمام الهلال، المقرر إقامته على ملعب المملكة أرينا، يوم 4 من شهر أبريل، بالجولة الـ 26 بدوري روشن. ومن المقرر أن يخضع جون دوران لفحوصات طبية خلال الساعات القادمة، وذلك لحسم موقفه النهائي من المشاركة أمام الهلال. ويحتل فريق الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، بينما يوجد النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.