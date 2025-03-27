الأخضر في التصنيف الرابع لبطولة الكأس الذهبية

البلاد- جدة

أعلن اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم، عن مستويات المنتخبات المشاركة في الكأس الذهبية 2025 الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا، التي ستشهد وجود المنتخب السعودي ضيفا في البطولة.

وتنطلق بطولة الكأس الذهبية 2025، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو، على 14 ملعباً في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.

وتشارك في النسخة الـ 18 لبطولة الكأس الذهبية 16 منتخباً، من بينها 15 منتخباً من الكونكاكاف، والمنتخب السعودي ضيف البطولة.

وتقام مراسم القرعة الخاصة ببطولة الكأس الذهبية يوم الخميس 10 أبريل في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو ما يصادف فجر الجمعة 11 أبريل عند الساعة 2:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت مستويات البطولة على النحو التالي:

المستوى الأول: المكسيك وكندا وبنما والولايات المتحدة.

المستوى الثاني: كوستاريكا وجامايكا وهندوراس وهايتي.

المستوى الثالث: غواتيمالا وترينيداد وتوباغو والسلفادور وسورينام.

المستوى الرابع: غوادلوب وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والمنتخب السعودي.