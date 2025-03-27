اعتماد مؤسسي لمنتدى الأبنية الخضراء

البلاد – الرياض

وقّع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم مع الجهاز العربي للاعتماد ليصبح عضوًا رسميًا من فئة “أصحاب المصلحة”، ضمن جهود تعزيز التكامل العربي في مجالات الاعتماد والجودة، وتطوير المنظومات المستدامة في البناء والتشييد. وأكّد الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل، أن توقيع المذكرة يعكس التزام المنتدى السعودي للأبنية الخضراء بتعزيز البنية المؤسسية لمنظومة “سعف الخضراء”، وتوسيع نطاق الاعتراف الإقليمي بها، بوصفها أداةً عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في القطاع العمراني.

وتمثل هذه الخطوة بموثوقية منظومة سعف علامة تميز للأبنية الخضراء في المملكة والمنطقة العربية، التي تتماشى مع المبادئ الدولية للاعتماد، وتلتزم بالمواصفات القياسية الخاصة بمنظمة ISO، والوثائق الإلزامية للمنتدى الدولي للاعتماد ومنظمة التعاون الدولية لاعتماد المختبرات.

يذكر أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء مؤسسة غير ربحية ذات العضوية والأهداف الوطنية التي تعمل على إظهار جهود المملكة العربية السعودية والعالم العربي والمجتمعات المدنية تجاه مفهوم التنمية المستدامة في مسارات الطاقة والمياه والمواد والبنية الأساسية والتجربة الإنسانية في قيادة التغيير من أجل البيئة والمناخ، نحو تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة وتشجيع وتطوير ودعم مبادئها وإجراءاتها وتطبيقاتها الخضراء.