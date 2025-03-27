ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة %10.7 في يناير2025

الرياض : البلاد

سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 2.4% في شهر يناير 2025م مقارنةً بشهر يناير 2024م، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7% عن شهر يناير 2024م، أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9% عن شهر يناير 2024م.

وأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يناير 2025م حيث بلغت 36.5% مقابل 35.7% في شهر يناير 2024م، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8% في شهر يناير 2024م إلى 72.7% في شهر يناير 2025م.

وأفادت نتائج النشرة أن “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” والتي تشكل 25.9% من إجمالي الواردات.

وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2025م، وبلغت الواردات منها ما نسبته 26.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2025م.