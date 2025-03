فيديو.. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن بأمستردام

البلاد : وكالات

أصيب 5 أشخاص بجروح في حادثة طعن في أمستردام الخميس، حسبما أعلنت الشرطة مؤكدة توقيف مشتبه به.

#BREAKING At least five people were stabbed near Dam Square in Amsterdam. https://t.co/TQaiql0PcH pic.twitter.com/61BmjwDb1J

— Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 27, 2025