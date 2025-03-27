الدولية

فيديو.. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن بأمستردام

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ      27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أصيب 5 أشخاص بجروح في حادثة طعن في أمستردام الخميس، حسبما أعلنت الشرطة مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة إنها ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام بوسط العاصمة.

وأعلنت الشرطة في بيان أن “ليس لدينا في الوقت الحاضر أي معلومات بشأن الأسباب أو دوافع حادثة الطعن. ونجري تحقيقات بهذا الشأن”.

 

ولم ترد معلومات فورية عن حالة الجرحى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *