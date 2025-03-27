فيديو.. إصابة 5 أشخاص في عملية طعن بأمستردام

البلاد : وكالات

أصيب 5 أشخاص بجروح في حادثة طعن في أمستردام الخميس، حسبما أعلنت الشرطة مؤكدة توقيف مشتبه به.

#BREAKING At least five people were stabbed near Dam Square in Amsterdam. https://t.co/TQaiql0PcH pic.twitter.com/61BmjwDb1J — Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 27, 2025

وقالت الشرطة إنها ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام بوسط العاصمة.

وأعلنت الشرطة في بيان أن “ليس لدينا في الوقت الحاضر أي معلومات بشأن الأسباب أو دوافع حادثة الطعن. ونجري تحقيقات بهذا الشأن”.

ولم ترد معلومات فورية عن حالة الجرحى.