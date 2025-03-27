أبرز نجوم العالم على رادار دوري روشن

البلاد- جدة

بدأت لجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي في التخطيط لموسم الانتقالات الصيفية المقبل والذي يبدأ ببداية يونيو من عام 2025.

وقال الصحفي الموثوق “بن جاكوبس” عبر منصة “إكس”: إن هناك 6 نجوم عالميين على رادار لجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن السداسي الذي قد يظهر ضمن أندية دوري روشن السعودي في الموسم الجاري: محمد صلاح وفينيسيوس جونيور وكيفين دي بروين وداروين نونيز وغابرييل سانتوس ومحمد قدوس.

وعلى صعيد آخر، تعود منافسات دوري روشن السعودي للاستئناف في الرابع من أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.