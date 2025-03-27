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أبرز نجوم العالم على رادار دوري روشن
الرياضة

أبرز نجوم العالم على رادار دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1446 هـ      27 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بدأت لجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي في التخطيط لموسم الانتقالات الصيفية المقبل والذي يبدأ ببداية يونيو من عام 2025.

وقال الصحفي الموثوق “بن جاكوبس” عبر منصة “إكس”: إن هناك 6 نجوم عالميين على رادار لجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن السداسي الذي قد يظهر ضمن أندية دوري روشن السعودي في الموسم الجاري: محمد صلاح وفينيسيوس جونيور وكيفين دي بروين وداروين نونيز وغابرييل سانتوس ومحمد قدوس.

وعلى صعيد آخر، تعود منافسات دوري روشن السعودي للاستئناف في الرابع من أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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