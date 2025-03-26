65 ألف خدمة صحية للمعتمرين والزائرين في رمضان

كشفت وزارة الصحة عن إجمالي الخدمات الصحية التي قدمتها المنظومة الصحية للمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 25 من شهر رمضان المبارك، التي تجاوز عددها 65 ألف خدمة صحية، وذلك في إطار التزامها بتوفير رعاية طبية شاملة تضمن سلامة ضيوف الرحمن، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي خلال موسم العمرة في الشهر الفضيل، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.