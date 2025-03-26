منظومة المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.. السعودية مركز عالمي للاستثمار والتصدير

البلاد – جدة

الانطلاقة القوية لمنظومة المدن الصناعية الخاصة، التي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- عن إطلاقها في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعد خطوة متقدمة لمستقبل الصناعة السعودية الواعد والحوسبة السحابية والمعلوماتية، وتعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، بما يعزز مكانة المملكة؛ كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله.

منظومة واعدة للصناعات المتقدمة

لقد أكّد سمو ولي العهد على الممكنات والأهداف الاقتصادية الواعدة للمناطق الصناعية الخاصة نوجزها في التالي:

• تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار

• تميز المناطق الصناعية بمواقع إستراتيجية

• تعد الأكثر استقطابًا للاستثمارات النوعية عالميًا

• استحداث الوظائف ونقل التقنية وتوطين الصناعات

• تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة

• توفير فرص العمل النوعية ونقل الخبرات

• دعم القطاعات اللوجستية والصناعية والتقنية

• تمتعها بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات

• تتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي

• فتح مجالات واسعة لمجتمع الأعمال السعودي

• مركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية

مزايا وحوافز

تتبع المناطق الخاصة تنظيميًا؛ هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة(ECZA) وتتمتّع بمزايا تنافسية وتشريعية خاصة:

• تبسيط تجربة الاستثمار بأكملها

• حوافز مالية وخدمة “النافذة الموحدة”

• منصة واحدة للجهات الحكومية

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

تتولى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها في المملكة، والإشراف على مناطق التقنية؛ كَونها أحد ركائز تمكين الصناعة بالمملكة، وجعلها قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا. ومن أبرز إنجازاتها:

• إنشاء 30 مدينة صناعية في مناطق المملكة

•1.75 مليار ريال لتطوير عدد من المدن الصناعية

•بناء مصانع نموذجية ودعم الصناعيين

•528 ألف عامل وموظف بالمدن الصناعية

• تنمية الصناعات المتقدِّمة عالية التقنية

• 5 واحات صناعية ملائمة لعمل المرأة

• تزيد استثمارات المدن عن 500 مليار ريال

أرض وقرض صناعي)

أطلقت “مدن” مبادرة التكامل الصناعي بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي في عام 2018؛ إثر توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعي، لتمكين المستثمر من التقديم على طلب التمويل، وتخصيص الأرض للاستثمار الصناعي في طلب واحد، ومتابعة جميع احتياجات مشروعه الصناعي عبر جهة اتصال واحدة.

مدينة سدير للصناعة والأعمال

تحظى مدينة سدير للصناعة والأعمال بعناية كبيرة؛ باعتبارها إحدى أكبر المدن الصناعية، وتضمُّ منطقة للصناعات الطبية، وتضمُّ 304 مصنعًا ما بين منتج وقائمٍ وتحت الإنشاء والتأسيس في مختلف الأنشطة الصناعية. تم تخصيص مساحة 77 ألف م2 لإنشاء مجمَّع خاص لإنتاج أدوية السرطان، بشراكةٍ سعودية كورية جنوبية، وهو يُعَدُّ الأول من نوعه في هذا المجال.

– في مارس 2024، خصصت “مدن” 124 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال للاستثمار للصناعات الغذائية والمشروبات، ويستهدف المشروع الصناعي الجديد توفير745 فرصة وظيفية.