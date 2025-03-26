زعماء العالم: ولي العهد قائد طموح وذكي وشجاع

البلاد – جدة

حظي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإشادات واسعة من قادة وزعماء العالم، الذين أثنوا على رؤيته الطموحة وحنكته السياسية. تعكس هذه التصريحات الدولية المكانة الرفيعة التي يحتلها سموه على الساحة العالمية، والدور المحوري الذي يؤديه في قيادة المملكة نحو مستقبل مشرق. وتؤكد هذه المواقف الدولية الثقة الكبيرة بقدرة سموه على إحداث التغيير، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع عجلة التنمية. فيما يلي مجموعة من أبرز التصريحات التي تعبر عن تقدير زعماء العالم لجهوده وإنجازاته.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

– “شاب عظيم ذو رؤية ثاقبة ويحظى باحترام العالم”

– “اختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد يسهم في ترسيخ الشراكة السعودية الأمريكية”

– “صداقتي بـ” ولي” العهد عظيمة، وعلاقاتنا أفضل من أي وقت مضى، ونحن نفهم بعضنا البعض”

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

– “إنه شخص مليء بالحيوية، ويتمتع بنشاط غير مسبوق، ولديه معرفة تامة بكيفية تحقيق أهدافه التي سيعبر بها بالمملكة لمصاف أكثر الدول تقدمًا”.

– “شريك موثوق يمكن الاتفاق معه، ونكون على ثقة بتنفيذ تلك الاتفاقات”

– “يسترشد بالمصالح الوطنية ومصالح موازنة أسواق الطاقة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج النفط، ومبادئه متوازنة تمامًا”.

– “القدرة على التنبؤ والاستقرار مهمان لأسواق الطاقة الدولية.. وهذا بالضبط ما يسعى إليه ولي العهد”.

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما:

– “الأمير محمد بن سلمان أثار إعجابنا بكونه رجلًا واسع الاطلاع والمعرفة جدًّا وذكيًّا جدًّا وحكيمًا، تخطى سنين من عمره”.

نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد:

– “رؤية مليئة بالطموح والأمل للمملكة وللمنطقة.. وقيادة شابة ستفاجئ العالم بإنجازاتها”.

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون:

-“السعودية محظوظة بقائد شجاع مثل الأمير محمد بن سلمان، الذي استطاع تحقيق انتصارات سياسية عدة. لقد نجح سياسيًا أكثر مني”.

– “المملكة تشهد تغييرات إيجابية تحت قيادته، بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارة وتخفيف القيود الاجتماعية. هذه الإصلاحات تتطلب تشجيعًا ودعمًا”.

رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي:

– “شخص طموح ولدينا تعاون وثيق معه، اتفقنا على صياغة مفهوم الرؤية اليابانية- السعودية 2030، وتحديد المشاريع الأولى التي سيتم إطلاقها”.

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري:

– “الشخصية القيادية التي أظهرها الأمير محمد بن سلمان في مقاربته الملفات الصعبة، قيمة مضافة لصدقية الرؤية وأهميتها للنجاح في مواجهة التحديات”

رئيس وزراء البحرين الراحل الأمير خليفة بن سلمان:

“قائد شاب واعٍ. جهوده كبيرة ورؤيته طموحة لمستقبل المملكة، ومؤكدًا على أهمية التغييرات والتحديثات التي يقودها سموه؛ بما يواكب حركة التقدم في العالم”

ولي عهد الأردن الأمير الحسين:

– رؤية الأمير محمد بن سلمان طموحة وجريئة، وستفيد المنطقة بل العالم بأكمله”.

– “أعد الأمير محمد بن سلمان أخًا وصديقًا مقربًا، ونحن على تواصل منذ تعارفنا، ونرى بعضنا كل عدة أشهر من دون رسميات”.

إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي:

– “شخصية محفزة ومؤثرة في الشباب السعودي، العربي والمسلم؛ لما يتمتع به سموه من صفات قيادية وطموح ومحبة لوطنه وشعبه”

وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن:

– “إن الأمير محمد بن سلمان شخصية ذات علم واسع، وقدرة عالية على التركيز، ولديه إقبال كبير على العمل، وبذل أفضل ما عنده”.

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيرزا ماي:

– “إن الحكومة البريطانية تتطلع للعمل مع الأمير محمد بن سلمان لتعزيز العلاقات الثنائية”.