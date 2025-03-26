السياسة الخارجية.. رؤية للسلام والاستقرار

البلاد – جدة

تلعب السعودية دورًا محوريًا في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى نهج دبلوماسي متوازن قائم على الحوار والوساطة والمساعدات الإنسانية. ومن خلال جهودها في تهدئة النزاعات، تعمل المملكة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، كما فعلت في السودان واليمن ولبنان، وتسعى لحل الأزمات عبر مبادرات بناءة تدعم الاستقرار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتدعم الحكومات الانتقالية لإعادة بناء الدول الخارجة من الأزمات. بفضل هذه الجهود، تظل المملكة شريكًا رئيسًا في صنع السلام وتعزيز الأمن في العالم العربي وخارجه. وقد استضافت المملكة العديد من محادثات السلام المهمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

الالتزام بالمبادئ الدولية

• دعم سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

الدبلوماسية الهادئة

• التواصل مع جميع الأطراف؛ لضمان حل سياسي شامل ومستدام.

تعزيز التعاون الخليجي

• العمل ضمن مجلس التعاون لدعم الاستقرار والتنمية.

دعم الاستقرار في العراق وسوريا

• دعمت المملكة جهود الإصلاح السياسي في البلدين مع جهودها لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية

دعم القضية الفلسطينية

• تأييد الحل العادل وفق مبادرة السلام العربية التي تدعو لحل عادل وشامل يعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وساطة دولية

• استضافت محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 2018.

• استضافت المملكة محادثات بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، التي أسفرت عن :

اتفاق السلام في 2020

• دعم مفاوضات السلام بين الفرقاء في السودان عبر «منبر جدة» في 2023.

• استضافت قمة دولية لمناقشة سبل إيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني في 2023.

• استضافت محادثات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب في 2025.

• دعم مفاوضات السلام بين حركة طالبان، والحكومة الأفغانية؛ لإنهاء الصراع الطويل في أفغانستان.

التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين

• العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية؛ لإنهاء النزاعات.

• مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

• جهود أمنية وفكرية لتجفيف مصادر تمويل التطرف والإرهاب.

إغاثة المتضررين

• تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في مناطق النزاعات.

تعزيز العلاقات مع القوى الناشئة

• شراكات جديدة مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تعزيز الاستقرار في أفريقيا

• استثمارات ومبادرات تنموية ودبلوماسية لحل النزاعات.

دبلوماسية وقائية

• استباق الأزمات والعمل على منع نشوب النزاعات.