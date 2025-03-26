الأرجنتين تمطر شباك البرازيل برباعية في احتفالية التأهل للمونديال

وكانت الأرجنتين بطلة العالم قد حسمت تأهلها رسمياً قبل موعد مباراة “السوبر كلاسيكو” أمام البرازيل بعد التعادل السلبي بين بوليفيا وأوروغواي. وأثيرت ضجة قبل المواجهة بين الأرجنتين والبرازيل، بعد تصريحات نجم برشلونة رافينيا، التي توعّد فيها بهزيمة أبطال العالم على أرضهم وبين جماهيرهم. احتفالية للأرجنتين وشوط “برازيلي” للنسيان تقدم المنتخب الأرجنتيني في النتيجة مبكراً عبر هداف أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، قبل أن يضاعف متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي إنزو فيرنانديز النتيجة في الدقيقة الـ 12 مستغلاً خطأً دفاعياً من البرازيل. ونجح مهاجم ولفرهامبتون كونيا في تسجيل الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الـ 26، قبل أن يرد عليه المنتخب الأرجنتيني بسرعة عن طريق نجم ليفربول ماك أليستير، في شوط للنسيان للبرازيل. وقام مدرب البرازيل دوريفال بعدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني، بإقحام كل من ليو أورتيز وإندريك وجواو غوميز، لكن التبديلات لم تف بالغرض. وفي الدقيقة الـ 71، نجح لاعب أتلتيكو مدريد جوليانو سيميوني من تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الأرجنتيني وسط أجواء احتفالية للجماهير الأرجنتينة. ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى النقطة الـ 31 في الصدارة، بينما تجمّد رصيد البرازيل عند النقطة الـ 21 في المركز الرابع.