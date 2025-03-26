أخضر الشاطئية يتخطى تايلاند ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025، بعد فوزه على منتخب تايلاند (المستضيف) بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على الملعب الترابي لشاطئ مارينا جومتين في مدينة بتايا بمملكة تايلاند. سجّل أهداف الأخضر كل من ماجد شمهاني (هدفين)، وعمر قراميش، وأحمد الهمامي، ليواصل المنتخب الوطني مشواره المميز في البطولة القارية، ويقترب خطوة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها في جمهورية سيشيل خلال شهر مايو المقبل. وينتظر أخضر الشاطئية الفائز من مواجهة إيران والبحرين لملاقاته في دور نصف النهائي من البطولة.